Controlli nelle piazze di spaccio: quattro pusher in manette (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – I Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle piazze di spaccio della periferia est della Capitale hanno portato all’arresto di quattro pusher e al sequestro di centinaia di dosi di droga tra cocaina, hashish, crack e marijuana. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 17enne romano, con precedenti, sorpreso in via Casarano all’incrocio con via Stornara, a cedere 3 dosi di hashish ad una 20enne romana e 2 dosi di hashish ad un 37enne originario della provincia di Bergamo. Intervenuti e bloccata la cessione illecita, i Carabinieri hanno perquisito il pusher e ispezionato il muretto dove era poggiato, rinvenendo in un foro, altre dosi di hashish e marijuana. Tutta la droga e’ stata sequestrata ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – Idei Carabinieri del Comando Provinciale di Romadidella periferia est della Capitale hanno portato all’arresto die al sequestro di centinaia di dosi di droga tra cocaina, hashish, crack e marijuana. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 17enne romano, con precedenti, sorpreso in via Casarano all’incrocio con via Stornara, a cedere 3 dosi di hashish ad una 20enne romana e 2 dosi di hashish ad un 37enne originario della provincia di Bergamo. Intervenuti e bloccata la cessione illecita, i Carabinieri hanno perquisito ile ispezionato il muretto dove era poggiato, rinvenendo in un foro, altre dosi di hashish e marijuana. Tutta la droga e’ stata sequestrata ...

