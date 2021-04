Civica | Celli | Raggi pensi a risolvere problema sport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – “Semplicemente patetica la messa in scena della Sindaca che decide di raccontare la storia di una palestra romana. Gia’, le palestre sono chiuse da un anno: finalmente anche la sindaca di Roma se ne e’ accorta.” “Perche’ da un anno le forze politiche cercano di interagire con il Campidoglio presentando ordini del giorno al bilancio, mozioni, proposte di delibere per chiedere che Roma si muova e provveda con ristori ad alleviare le difficolta’ dei gestori di palestre e impiantiivi.” “Ora vorrebbe far credere al mondo delloromano che ile’ il governo nazionale? Assistiamo ogni giorno di piu’ all’inefficienza di una gestione amministrativa e politica della citta’ senza precedenti, in cui quando il fallimento e’ evidente si prova a buttare il pallone in tribuna per evitare di fare i conti con la realta’.” “E la ...

Cosi' la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana Celli. Cosi in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli e il capogruppo del Partito Democratico Giulio Pelonzi.