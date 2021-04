Anziano ucciso a Torino | fermato un 50enne pregiudicato di Paternò

Advertising

iconanews : Anziano ucciso a Torino, arrestato un pregiudicato - blogsicilia : #8aprile #torino Anziano ucciso a Torino a coltellate, arrestato un siciliano - - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Anziano ucciso a Torino, arrestato pregiudicato: accoltellato per futili motivi #torino - Il_Mezzogiorno : AstraZeneca, Copasir, Anziano ucciso a Torino; le notizie del giorno - CatelliRossella : Anziano ucciso a Torino, arrestato un pregiudicato - Piemonte - -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano ucciso

E' stato bloccato nella notte, l'uomo ritenuto l'assassino di Vincenzo Rossi, il 91enneieri a coltellate nel suo appartamento di via Tripoli a Torino. Si tratta di Salvatore Strano, un 50enne pluripregiudicato di Paternò, che conosceva la vittima da poco e che, proprio come ...... macabro ritrovamento all'interno di un'auto in fiamme Torino, 91ennea coltellate in casa: ... mercoledì 7 aprile , unè stato assassinato all'interno della sua abitazione di via Tripoli ...Il professore Luca Sìneo, ordinario di Antropologia del dipartimento Scienze e Tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche (Stebicef) dell'Università degli Studi di Palermo, è stato nominato presid ...11:56Da fenomeno social a brand internazionale: un anno di vita per "Io compro siciliano" 11:56Anziano ucciso a Torino a coltellate, arrestato un siciliano 11:46Palermo zona rossa, la Lega: "Dopo la ...