Il 2020 è stato "un anno come nessun altro". E - aggiunge la prestigiosa rivista americana Forbes - "non stiamo parlando della pandemia". Ma dei super ricchi, i miliardari. Nel mondo sono 2.755, 660 in più rispetto al 2019. E in mano hanno 13.100 miliardi di dollari. L'Organizzazione mondiale della sanità stima tra 119 e 124 milioni di poveri in più a causa del Covid e un'escalation delle disuguaglianze. I miliardari, invece, hanno incrementato l'incasso durante la pandemia: ottomila miliardi di dollari in più. Cosa c'è dietro queste dinamiche? Qual è l'evoluzione di questo fenomeno? Huffpost l'ha chiesto a Aldo Schiavone, tra gli storici italiani più tradotti al mondo e autore di "Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia", già tradotto in Francia e che sta per uscire ...

«Viviamo uno scandaloso vuoto di pensiero e politica: rischiamo l'anomia» Vita Aldo Schiavone: "I miliardari aumentano, i poveri pure. Ok a una patrimoniale 'mondiale'" La classifica di Forbes dice che c’è sempre più ricchezza concentrata nelle mani di pochissimi. Proprio nell’anno della pandemia che ha aumentato la povertà. Perché questa tendenza bifronte si è fatta ...

