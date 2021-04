Via libera ai vaccini nelle aziende: ecco cosa prevede l'accordo (Di mercoledì 7 aprile 2021) vaccini anti coronavirus in azienda, intesa raggiunta tra Governo, imprese e sindacati sull'aggiornamento del Protocollo per la sicurezza ed il contrasto al Covid 19. Il sì al termine di un confronto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021)anti coronavirus in azienda, intesa raggiunta tra Governo, imprese e sindacati sull'aggiornamento del Protocollo per la sicurezza ed il contrasto al Covid 19. Il sì al termine di un confronto ...

Advertising

Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - fattoquotidiano : ASTRAZENECA / VACCINO SENZA PACE Prima lo stop and go, con la sospensione e il successivo via libera. Poi di nuovo… - LegaSalvini : ++ ?? COVID, LEGA, 'GOVERNATORI AL LAVORO SU PIANO PER RIAPERTURE' ++ Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Via libera a cinem… - chiedoxunamicc : RT @MiloMatte: #Speranza dà via libera all’apertura degli stadi per gli europei. Si pensa agli stadi e non alla possibilità di aperture ca… - eowyn962010 : RT @antonio_bordin: Per poter dare il via libera alle cure contro il #COVID19 servono “studi rigorosi”. Nel frattempo però vacciniamo il 9… -