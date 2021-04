Tragedia a Santa Maria delle Mole: morta la donna investita mentre attraversava sulle strisce (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tragedia nel corso della serata di ieri nella quale una donna di 46 anni, insieme a un uomo classe 1988, sono stati investiti sulle strisce pedonali nell’incrocio di Santa Maria delle Mole, tra via Appia, via della Repubblica e via dei Mille in direzione Albano Laziale. La donna, purtroppo, non ce l’ha fatta. L’impatto e i soccorsi Un’auto, difatti, è passata a folle velocità investendo le due persone. La donna è apparsa da subito più grave ed è stata trasportata d’urgenza dagli operatori del 118 all’ospedale di Tor Vergata, mentre l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di San Giovanni con qualche lesione, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. La donna però intorno alle ore 5:00 è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021)nel corso della serata di ieri nella quale unadi 46 anni, insieme a un uomo classe 1988, sono stati investitipedonali nell’incrocio di, tra via Appia, via della Repubblica e via dei Mille in direzione Albano Laziale. La, purtroppo, non ce l’ha fatta. L’impatto e i soccorsi Un’auto, difatti, è passata a folle velocità investendo le due persone. Laè apparsa da subito più grave ed è stata trasportata d’urgenza dagli operatori del 118 all’ospedale di Tor Vergata,l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di San Giovanni con qualche lesione, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Laperò intorno alle ore 5:00 è ...

