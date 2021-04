Si spegne la speranza, Olesya Rostova non è Denise Pipitone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Caso Denise Pipitone, Olesya Rostova non è la piccola scomparsa da Mazara del Vallo. Il legale: “Gruppo sanguigno diverso, la Procura valuterà se procedere con ulteriori accertamenti”. Il gruppo sanguigno di Olesya Rostova non è quello della piccola Denise Pipitone. Si spegne così la speranza che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso da quando una ragazza è intervenuta in una trasmissione televisiva russa facendo sapere di star cercando i propri genitori. Olesya Rostova non è Denise Pipitone “Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Casonon è la piccola scomparsa da Mazara del Vallo. Il legale: “Gruppo sanguigno diverso, la Procura valuterà se procedere con ulteriori accertamenti”. Il gruppo sanguigno dinon è quello della piccola. Sicosì lache aveva tenuto tutti con il fiato sospeso da quando una ragazza è intervenuta in una trasmissione televisiva russa facendo sapere di star cercando i propri genitori.non è“Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di, durante il programma russo, è stato rivelato che ...

