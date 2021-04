Serie C, Ravenna-Cesena: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ravenna-Cesena è il recupero della 30a giornata del campionato di Serie C girone B, che oggi dalle 15.00 vedremo al “Benelli”. I giallorossi hanno estremo bisogno di punti per lasciare l’ultimo posto della classifica, ma dalla parte opposta, il Cesena, che vuole rinforzarsi nell’area playoff, non è di certo in vena di regali in questo derby. Queste le probabili formazioni della gara. Il momento del Ravenna Il Ravenna approccia il recupero della 30a giornata, dopo il pareggio interno a reti inviolate con la Fermana. I 22 punti raccolti dai giallorossi in 33 gare (4 vittorie, 10 pareggi, 19 sconfitte), valgono al momento l’ultimo posto in classifica. Più su, a due lunghezze di distanza, c’è l’Arezzo, che ha giocato una partita in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)è il recupero della 30a giornata del campionato diC girone B, che oggi dalle 15.00 vedremo al “Benelli”. I giallorossi hanno estremo bisogno di punti per lasciare l’ultimo posto della classifica, ma dalla parte opposta, il, che vuole rinforzarsi nell’area playoff, non è di certo in vena di regali in questo derby. Queste ledella. Il momento delIlapproccia il recupero della 30a giornata, dopo il pareggio interno a reti inviolate con la Fermana. I 22 punti raccolti dai giallorossi in 33 gare (4 vittorie, 10 pareggi, 19 sconfitte), valgono al momento l’ultimo posto in classifica. Più su, a due lunghezze di distanza, c’è l’Arezzo, che ha giocato una partita in ...

Advertising

sudistadoc : @Corriere 'Non ho riso perché l’unico comico che mi pareva interessante, Luca Ravenna, è uscito quasi subito...'?? ??… - GazzettinoL : Serie C 34a giornata Serie C Gir B 1-0 Matelica-Sambenedettese 3-1 Modena-Arezzo 0-3 Virtus Verona-Perugia 2-3… - Campioni_cn : TIMEOUT - Il punto sul Campionato di serie A2 Femminile: Botta e risposta tra Roma e Mondovì! L’Olimpia Ravenna ver… - thevolleynews : Set #Record in Serie A2 quello tra Ravenna e Torino - - dinamobellaria : ?? Questo fine settimana, dopo una lunga pausa, ritornerà in campo anche la Serie C Maschile. L’avversario di turni… -