Scuola, la sfida è restare in classe fino a giugno. Il caso dei tamponi agli studenti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prime sperimentazioni di screening in Lombardia, Lazio e Alto Adige. Il ministero: i test non devono essere un requisito per stare in classe. In Puglia dad a scelta dei genitori Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prime sperimentazioni di screening in Lombardia, Lazio e Alto Adige. Il ministero: i test non devono essere un requisito per stare in. In Puglia dad a scelta dei genitori

Advertising

HappySchubiBubi : @teoricadeltrash Si infatti... purtroppo quest’anno è una gara prof contro prof.. se facevano come l’anno scorso un… - SouzaEluam : RT @Corriere: Scuola, tamponi e trasporti: la vera sfida è stare in classe fino a giugno - Corriere : Scuola, tamponi e trasporti: la vera sfida è stare in classe fino a giugno - zecchifrancesco : RT @Luca_Gualtieri1: L' #istruzione è la sfida più grande. Ecco chi ci sta scommettendo di più. #scuola #giovani - FulvioAlbanese : RT @Luca_Gualtieri1: L' #istruzione è la sfida più grande. Ecco chi ci sta scommettendo di più. #scuola #giovani -