Scuola: in Fvg 'rosso' rientrati in classe 90 mila alunni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Zainetti in spalla, mascherine a coprire naso e bocca, ingressi scaglionati e compagni di classe e insegnanti pronti a riabbracciarsi anche se "a distanza". Sono circa 90 mila gli alunni rientrati in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Zainetti in spalla, mascherine a coprire naso e bocca, ingressi scaglionati e compagni die insegnanti pronti a riabbracciarsi anche se "a distanza". Sono circa 90gliin ...

Advertising

Riccardi_FVG : ?? BENTORNATI A #SCUOLA A TUTTI GLI STUDENTI DEL #FVG Oltre 25 mila insegnanti, bidelli, tecnici e amministrativi h… - Gazzettino : Covid, in Fvg si torna a scuola ma manca un piano per i tamponi: è stretta sugli isolamenti, ecco le regole - IlFriuli : #scuola, rientro in classe per 90mila studenti del Fvg. Oggi è suonata nuovamente la campanella: ripartono le lezio… - messveneto : Tornano in aula migliaia di studenti, vaccinato l'88% del personale scolastico: quarantena, doposcuola e tutte le r… - bonfanti : LIVE-IN FVG OGGI A SCUOLA IN 90MILA-I(TELE)GIORNALI DEL FRIULIVENEZIAGIULIA -