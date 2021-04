Scambia falso zafferano per aglio, muore avvelenato a Travesio (Pordenone) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un uomo, di 61 anni, di Travesio (Pordenone) , è morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico , o croco , conosciuto anche come « zafferano bastardo», «falso zafferano» o «arsenico vegetale»... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un uomo, di 61 anni, di) , è mortodopo aver ingerito del colchico , o croco , conosciuto anche come «bastardo», «» o «arsenico vegetale»...

Advertising

infoitinterno : Scambia falso zafferano per aglio, muore avvelenato - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Scambia falso zafferano per aglio, muore avvelenato - alcinx : RT @HuffPostItalia: Scambia falso zafferano per aglio, muore avvelenato - YouTvrs : Scambia falso zafferano per #Aglio, muore avvelenato - - EugenioBerto70 : Scambia falso zafferano per aglio, muore avvelenato -

Ultime Notizie dalla rete : Scambia falso Scambia falso zafferano per aglio, muore avvelenato a Travesio (Pordenone) Un uomo, di 61 anni, di Travesio (Pordenone) , morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico , o croco , conosciuto anche come zafferano bastardo , falso zafferano o arsenico vegetale , confondendolo con l' aglio orsino . Il decesso avvenuto all ospedale di Pordenone dove era stato ricoverato da alcuni giorni. Secondo una ricostruzione della ...

Pordenone, scambia zafferano 'bastardo' con aglio: 61enne muore avvelenato Pordenone - Un 61enne di Travesio, nelle campagne friulane, è morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico, o croco - conosciuto anche come 'zafferano bastardo', 'falso zafferano' o 'arsenico vegetale' - confondendolo con l'aglio orsino. Il decesso è avvenuto oggi all'ospedale di Pordenone, dov'era ricoverato da alcuni giorni: secondo quanto ricostruito, la ...

Scambia falso zafferano per aglio, muore avvelenato L'HuffPost Stasera in tv – Modalità aereo: film, cast, trama e trailer, oggi 7 Aprile Modalità aereo, film commedia del 2019, andrà in onda questa sera in tv su Rai: tutti i dettagli sulla pellicola, oggi 7 aprile ...

Scambia falso zafferano per aglio, muore avvelenato a Travesio (Pordenone) Un uomo, di 61 anni, di Travesio (Pordenone), è morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico, o croco, conosciuto anche come « zafferano bastardo», «falso zafferano» o «arsenico vegetale», confond ...

Un uomo, di 61 anni, di Travesio (Pordenone) , morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico , o croco , conosciuto anche come zafferano bastardo ,zafferano o arsenico vegetale , confondendolo con l' aglio orsino . Il decesso avvenuto all ospedale di Pordenone dove era stato ricoverato da alcuni giorni. Secondo una ricostruzione della ...Pordenone - Un 61enne di Travesio, nelle campagne friulane, è morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico, o croco - conosciuto anche come 'zafferano bastardo', 'zafferano' o 'arsenico vegetale' - confondendolo con l'aglio orsino. Il decesso è avvenuto oggi all'ospedale di Pordenone, dov'era ricoverato da alcuni giorni: secondo quanto ricostruito, la ...Modalità aereo, film commedia del 2019, andrà in onda questa sera in tv su Rai: tutti i dettagli sulla pellicola, oggi 7 aprile ...Un uomo, di 61 anni, di Travesio (Pordenone), è morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico, o croco, conosciuto anche come « zafferano bastardo», «falso zafferano» o «arsenico vegetale», confond ...