SanPa, i figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix (Di mercoledì 7 aprile 2021) SanPa I figli di Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano, hanno querelato per diffamazione aggravata Netflix per la docu-serie SanPa sulla figura del padre. Disponibile in cinque episodi sulla nota piattaforma dallo scorso 30 dicembre, la serie ha avuto un'importante rilevanza mediatica e riportato alla ribalta "luci e tenebre" della comunità riminese (qui la nostra recensione). Andrea e Giacomo Muccioli – come riporta Corriere Romagna – hanno deciso di difendere in tribunale la memoria del padre, assistititi dall'avvocato Alessandro Catrani, per quella che considerano una "ricostruzione distorta della storia della comunità e del fondatore, descritto come violento e ...

