Recuperi Serie A | la Juve batte il Napoli 2-1 | allunga l' Inter in vetta grazie alla vittoria sul Sassuolo

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ntus2-1 e2-1 nei due match validi per idiA giocati mercoledì 7 aprile alle 18:45. Con questai nerazzurri si rafforzano in testacalssifica ed...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Recuperi Serie A: L’Inter batte il sassuolo e vede lo scudetto, la Juve si impone sul napoli e sale al terzo posto… - elsaud96 : @DiegoDeLucaTwit Ma posso capire il senso? Ma ci rendiamo conto che è l'attaccante con più recuperi in serie A? - SoloEsclusivInt : La classifica di Serie A dopo i recuperi della 28ª giornata. ?1??1?? sulla seconda ?1??2?? sulla terza. Forza rag… - ilpopolano : #calcio VINCONO @INTER E Juventus Football Club, NEROAZZURRI A UN PASSO DALLO SCUDETTO. I BIANCONERI SCAVALCANO L'A… - periodiciweb : SERIE A I RECUPERI INTER SCUDETTO VICINO -

Ultime Notizie dalla rete : Recuperi Serie

Juventus Napoli 2 - 1 e Inter Sassuolo 2 - 1 nei due match validi per idiA giocati mercoled 7 aprile alle 18:45. Con questa vittoria i nerazzurri si rafforzano in testa alla calssifica ed ora sono primi con undici punti di distacco dai cugini del Milan, ...Con i dueche si sono giocati oggi finalmente la classifica attuale dellaA è quella definitiva. L'Inter la comanda a 71 punti. Situazione quasi invariata per il Sassuolo, che ha affrontato ...Con la vittoria di oggi, la decima di fila, serie iniziata dalla prima del girone di ritorno, i nerazzurri staccano di undici punti il Milan, mantenendo inalterati i dodici che li separano dalla ...Oggi alle 18.45 si sono giocate due partite che erano i recuperi di due gare rinviate precedentemente per Covid. A San Siro si affrontavano Inter e Sassuolo e la gara è terminata 2-1 in favore dei ner ...