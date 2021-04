Ray Fisher ancora su Joss Whedon | Non accetta appunti neanche da Robert Downey Jr

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Raytorna a parlare dei comportamenti disul set di Justice League, e racconta quanto il regista fosse reticente nell're osservazioni, commenti e consigli dagli attori. Rayvs.continua a essere uno degli argomenti caldi del momento, e adesso l'attore di Justice League va più a fondo sulla questione, ricordando alcuni comportamenti "poco corretti" da parte del regista. E in un qualche modo c'entra ancheJr., che dalla scorsa estate ha voluto rendere pubblica la sua esperienza sul set di Justice League, e in particolare sulle sue esperienze lavorative al fianco die di alcuni esecutivi Warner Bros., ha raccontato all'Hollywood ...

Advertising

NanniCobretti : Auguro a Ray Fisher tutto il bene possibile dalla carriera e dalla vita. Ma ora raccontatemi storie che non ho mai… - msrobolat : Ray Fisher artefice dello smascheramento dello schifo dietro la wb e giustamente sti pagliacci gli tagliano il ruol… - MangaForevernet : ? Justice League -Joss Whedon e Geoff Johns minacciarono Ray Fisher ? ? - StefSpA_ : Adesso, onestamente perché tanto siete coperti da anonimato: chiamereste a lavorare con voi su un qualsiasi progetto Ray Fisher? - Screenweek : #RayFisher si apre finalmente sulla questione #JusticeLeague L'interprete di Cyborg, dopo mesi di tweet, ha rilasci… -

Ultime Notizie dalla rete : Ray Fisher

Movieplayer.it

Dopo le ben note accuse di, interprete di Cyborg, ai danni del regista Joss Whedon, e le rivelazioni più recenti dei rapporti non idilliaci tra quest'ultimo e l'interprete di Wonder Woman ...Dopo le accuse di, interprete di Cyborg nel DCEU, un'altra tegola cade sul tetto di Warner Bros. A riportare la scioccante rivelazione è Hollywood Repoter. Alcune fonti avrebbero rivelato ...Ray Fisher torna a parlare dei comportamenti di Joss Whedon sul set di Justice League, e racconta quanto il regista fosse reticente nell'accettare osservazioni, commenti e consigli dagli attori. Ray F ...La polemica tra Ray Fisher e Warner Bros./DC Films per quanto riguarda la gestione di Cyborg in Justice League è ormai nota a tutti: l'attore si è scagliato contro l'intera produzione ...