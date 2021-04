Pure ad aprile le chiamate con prefisso +44, che nazione è e funzionamento ping calls (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con la primavera appena cominciata, tornano le chiamate con prefisso +44. Di che nazione è il codice di riferimento? Siamo di fronte ad una nuova ondata delle cosiddette ping calls? Entrambi gli aspetti sono chiariti in questo approfondimento che ha lo scopo di mettere in guardia più di un italiano da seri rischi. Durante marzo era già stata segnalata il fenomeno di alcune telefonate provenienti dall’estero sullo smartphone di molti italiani. Il prefisso +44, più nello specifico, fa riferimento al Regno Unito e di certo non molti italiani provano ad essere contattati da chi vice oltre la Manica. Ci risiamo in queste ore appunto, con la frequenza di chiamate provenienti dallo stesso paese si è fatta di nuovo pressante. Prima di rispondere sarebbe tuttavia il caso di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con la primavera appena cominciata, tornano lecon+44. Di cheè il codice di riferimento? Siamo di fronte ad una nuova ondata delle cosiddette? Entrambi gli aspetti sono chiariti in questo approfondimento che ha lo scopo di mettere in guardia più di un italiano da seri rischi. Durante marzo era già stata segnalata il fenomeno di alcune telefonate provenienti dall’estero sullo smartphone di molti italiani. Il+44, più nello specifico, fa riferimento al Regno Unito e di certo non molti italiani provano ad essere contattati da chi vice oltre la Manica. Ci risiamo in queste ore appunto, con la frequenza diprovenienti dallo stesso paese si è fatta di nuovo pressante. Prima di rispondere sarebbe tuttavia il caso di ...

