Pubblica amministrazione, in Gazzetta il bando per 2.800 assunzioni al Sud (Di mercoledì 7 aprile 2021) È stato Pubblicato il 6 aprile in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso per 2.800 assunzioni di personale non dirigenziale per la Pubblica amministrazione nelle Regioni del Sud. Le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. “Una doppia opportunità per laureati e professionisti: conquistare un lavoro di qualità e partecipare alle progettazioni per la rinascita del nostro Mezzogiorno", ha scritto su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) È statoto il 6 aprile inUfficiale ilper il concorso per 2.800di personale non dirigenziale per lanelle Regioni del Sud. Le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. “Una doppia opportunità per laureati e professionisti: conquistare un lavoro di qualità e partecipare alle progettazioni per la rinascita del nostro Mezzogiorno", ha scritto su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna.

Pubblica amministrazione, al via il concorso per 2.800 assunzioni al Sud: cosa fare Corriere della Sera Assunzioni al Sud: il bando per 2800 laureati C'è tempo fino al 21 aprile 2021 per inviare le domande sulla piattaforma "Step One 2019" utile alla partecipazione al bando per l'assunzione di 2800 tecnici promosso dal ministro per il Sud

