“Ora posso dirvelo…”. Stefano De Martino, il vero momento d’oro: annuncio bomba e fan in delirio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Stefano De Martino non si ferma più. Periodo d’oro per il conduttore televisivo, autentico protagonista in queste settimane. Il suo ruolo di giudice fisso di ‘Amici 20’ lo sta ricoprendo nel migliore dei modi e i suoi battibecchi con l’insegnante di canto Alessandra Celentano stanno tenendo tutti col fiato sospeso. A livello professionale ha anche presentato con autorevolezza ‘Stasera tutto è possibile’, ottenendo dei risultati in termini di ascolti davvero straordinari e forse inattesi. Sabato scorso, dopo le esibizioni di Tommaso e Alessandro e nel dare il voto, Stefano ha fatto un discorso a favore del ballerino poi purtroppo eliminato. Consiglio non accettato da Alessandra che attaccato De Martino: “Stefano guarda, menomale che hai fatto un’altra carriera”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)Denon si ferma più. Periodoper il conduttore televisivo, autentico protagonista in queste settimane. Il suo ruolo di giudice fisso di ‘Amici 20’ lo sta ricoprendo nel migliore dei modi e i suoi battibecchi con l’insegnante di canto Alessandra Celentano stanno tenendo tutti col fiato sospeso. A livello professionale ha anche presentato con autorevolezza ‘Stasera tutto è possibile’, ottenendo dei risultati in termini di ascolti davstraordinari e forse inattesi. Sabato scorso, dopo le esibizioni di Tommaso e Alessandro e nel dare il voto,ha fatto un discorso a favore del ballerino poi purtroppo eliminato. Consiglio non accettato da Alessandra che attaccato De: “guarda, menomale che hai fatto un’altra carriera”, ha ...

Advertising

Kibi87 : Anche io posso fare il meme frigorifero ora. Vi pesento Jay. - DadoSgr : Bene, da ora in poi dagli ambienti UE scottati per la sedia negata a #vonderLeyen mi aspetto una maggior attenzione… - carlanna35 : RT @Lelemarga1: Decido di andare in analisi. 90 euro all'ora che mi pago, 7 anni di analisi e farmaci. Cerco di vivere quel poco che posso… - valerieheronda1 : @Julian_TDA ORA POSSO MORIRE FELICE ???????? LO SHADOWHUNTER PIÙ BONO È APPRODATO SU TWITTER - REDVESERT : @0NLVTHEBRAVE ma neanche allenarmi posso ora -