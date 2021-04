Olesya Rostova non è Denise Pipitone: lo rivela il gruppo sanguigno (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ differente da quello di Denise Pipitone , sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004, il gruppo sanguigno di Olesya Rostova , la giovane che sarebbe stata rapita dai nomadi quando era piccola... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ differente da quello di, sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004, ildi, la giovane che sarebbe stata rapita dai nomadi quando era piccola...

Advertising

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - esteemportugal : Olesya Rostova non è #DenisePipitone, il gruppo sanguigno non corrisponde, approfittiamo di questo ritorno alla rib… - t_ara_ta : RT @XhinoZavalani: TROVATA LA SORELLA DI OLESYA ROSTOVA. In Russia hanno già trovato la famiglia di Olesya Rostova. BASTA CON QUESTO CIRCO… -