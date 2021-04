Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Ecco la sua storia (Di mercoledì 7 aprile 2021) «Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise . Oggi abbiamo, in... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 aprile 2021) «Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno diè diverso da quello di. Oggi abbiamo, in...

Advertising

fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - rtl1025 : ?? ?? Verrà svelato il giorno di #Pasquetta in diretta televisiva sul primo canale russo, il gruppo sanguigno di… - stefaniarocco : Oggi, per questo pezzo, a Fanpage ci siamo presi i peggio insulti. 6 ore dopo, la Tv russa trasmette esattamente qu… - armandopica : RT @GiusCandela: Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Il gruppo sanguigno non corrisponde. - DirettaSicilia : È ufficiale, Olesya Rostova non è Denise Pipitone VIDEO, -