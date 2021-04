“Non rinnova per la Juventus”: in Spagna ‘accusano’ i bianconeri (Di mercoledì 7 aprile 2021) In Spagna sono sicuri che dietro al mancato rinnovo ci sia la Juventus: bianconeri pronti ad acquistare l’attaccante in ‘saldo’ Aria di rivoluzioni per la Juventus che nella prossima stagione cambierà molti dei suoi calciatori. Le novità maggiori potrebbero concentrarsi in attacco dove nessuno dei calciatori attualmente a disposizione di Pirlo è certo della conferma. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Insono sicuri che dietro al mancato rinnovo ci sia lapronti ad acquistare l’attaccante in ‘saldo’ Aria di rivoluzioni per lache nella prossima stagione cambierà molti dei suoi calciatori. Le novità maggiori potrebbero concentrarsi in attacco dove nessuno dei calciatori attualmente a disposizione di Pirlo è certo della conferma. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MinisteroSalute : La salute è un diritto, non un privilegio. Nella #GiornataMondialedellaSalute l'Oms rinnova l'appello per superar… - Verdian30883801 : RT @MinisteroSalute: La salute è un diritto, non un privilegio. Nella #GiornataMondialedellaSalute l'Oms rinnova l'appello per superare i… - silvbel_SB : RT @MinisteroSalute: La salute è un diritto, non un privilegio. Nella #GiornataMondialedellaSalute l'Oms rinnova l'appello per superare i… - toninospinelli : RT @MinisteroSalute: La salute è un diritto, non un privilegio. Nella #GiornataMondialedellaSalute l'Oms rinnova l'appello per superare i… - gignam : RT @MinisteroSalute: La salute è un diritto, non un privilegio. Nella #GiornataMondialedellaSalute l'Oms rinnova l'appello per superare i… -