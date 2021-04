Napoli | Osimhen fa mea culpa | rendimento insoddisfacente ma tanta voglia di rifarsi

Advertising

ProfidiAndrea : ? Così il #Napoli affronterà la #Juve: chi gioca chi no, tutti i ballottaggi ????: Ospina/Meret; Hysaj/Mario Rui, Rr… - MondoNapoli : Amoruso: 'Il Napoli arriva meglio della Juve. Su Osimhen...' - - AstroKay_ : Stasera il Napoli lo metterei così: Ospina Di lorenzo Rrahmani KK Hysaj Fabian Demme Lozano Piotr Insigne Mertens… - skillandbet : ???? #Pronostici Juventus - Napoli ? ? #Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza D… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

TUTTO mercato WEB

Mertens tornerà al centro dell'attacco al posto di, destinato a partire dalla panchina. Appuntamento a stasera all'Allianz Stadium di Torino perchè, anche dopo 6 mesi, Juvenon sarà ...Consiamo più forti in profondità'. L'Az non è un avversario da sottovalutare: '... I giocatori e lo staff tecnico dell' Az Alkmaar al loro arrivo all'aeroporto dihanno presentato all'...Probabili formazioni Juventus Napoli: le quote. Esaminiamo le mosse dei tecnici per la sfida di Serie A, recupero della 3^ giornata, oggi a Torino.Tra poche ore Juventus e Napoli scenderanno in campo per affrontarsi nel recupero della terza giornata di Serie A. Le due squadre si giocheranno buona fetta della stagione con una partita che di fatto ...