Milan | Krunic non si arrende | “Dopo uno stop | ci siamo sempre rialzati”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilha accusato una brusca frenata nell'ultimo periodo. I rossoneri, infatti, sono reduci da un punto in due partite. La formazione di Stefano Pioli resta in seconda posizione, ma rischia di vedere avvicinarsi pericolosamente Atalanta, Napoli e Juventus. Serve dunque un immediato cambio di ritmo per non veder sfumare il sogno scudetto.caption id="attachment 1095449" align="alignnone" width="1024" Manchester United-(getty images)/captionRIPRESAIl centrocampista Radeha parlato del momento della squadra ai microfoni di Sky Sport: "Nonstati bravi a gestire la partita, non sembravamo il solito. Mi ha ricordato la gara contro lo spezia, sembrava non volessimo vincere. Ci aspetta una partita tosta adesso,i passi falsi in casa...