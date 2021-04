Meteo Roma: previsioni per giovedì 8 aprile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra -1°C e +15°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 8 aprile Ampi spazi di sereno in mattinata su gran parte del Lazio, sole prevalente anche nelle ore pomeridiane sulla costa e sulle zone interne della regione; in serata non si attendono variazioni dal punto di vista Meteorologico. Meteo Italia: previsioni per giovedì 8 aprile Al Nord: Al mattino prevalenza di cieli sereni al settentrione, ad eccezione di qualche nube sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio ancora stabile con locali addensamenti tra Liguria ed Emilia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra -1°C e +15°C.Lazio:perAmpi spazi di sereno in mattinata su gran parte del Lazio, sole prevalente anche nelle ore pomeridiane sulla costa e sulle zone interne della regione; in serata non si attendono variazioni dal punto di vistarologico.Italia:perAl Nord: Al mattino prevalenza di cieli sereni al settentrione, ad eccezione di qualche nube sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio ancora stabile con locali addensamenti tra Liguria ed Emilia ...

