Meghan Markle e il principe Harry? Toh che caso | un mese dopo l' intervista questa cosa | in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Mentre le acque alla Corte della Regina Elisabetta sono ancora agitatel'-bomba in cuiha accusato di razzismo i parenti nobili del marito, la coppia reale emigrata negli Stati Uniti debutta su Netflix con una delle cause più care al duca di Sussex, gli Invictus Games. Si tratta di una sorta di Paralimpiadi con la competizione in diverse discipline sportive tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio. Il primo progetto realizzato dalla casa di produzione della coppia "Archewell Productions" si chiama Heart of Invictus, una docu-serie che seguirà gli atleti e la loro preparazioni ai giochi, la cui prossima edizione è prevista nel 2022 all'Aia. Fin dall'inizio dei primi Invictus Games nel 2014 - ha detto il ...