Marano blindata dai carabinieri | controlli e perquisizioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marano blindata

ilmattino.it

Massimo impegno dei militari della compagnia didi Napoli, dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo. In corso accertamenti anche nelle attività commerciali per il ...Operazione alto impatto dei carabinieri E' in corso in questi minuti una vasta operazione di Alto Impatto dei carabinieri della compagnia di. I militari stanno effettuando tra Melito e Sant'antimo un servizio ad alto impatto predisposto su tutto il territorio per contrastare fenomeni di illegalità diffusa. Decine i posti di blocco ...I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando, dalle prime ore di oggi, la città di Marano di Napoli, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizz ...