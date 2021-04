M5S, Conte in stand by va in cerca della nuova sede “di partito” (Di giovedì 8 aprile 2021) Settimana in stand by per il progetto di "rifondazione" del Movimento 5 stelle affidato a Giuseppe Conte. Nel pomeriggio l'ex premier è stato avvistato in via di Campo Marzio, alle spalle della Camera, accompagnare il reggente stellato Vito Crimi e il tesoriere Claudio Cominardi: obiettivo la scelta della sede nazionale, che darà sostanza alla svolta organizzativa annunciata da Conte nella recente assemblea con gli eletti, in direzione di una sorta di una "forma partito leggera". L'ex presidente del Consiglio, che aveva in programma degli incontri di approfondimento in settimana, si è preso una pausa: e nei gruppi parlamentari circola la voce che il progetto potrebbe prendere forma non prima della fine del mese di aprile, addirittura. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 aprile 2021) Settimana inby per il progetto di "rifondazione" del Movimento 5 stelle affidato a Giuseppe. Nel pomeriggio l'ex premier è stato avvistato in via di Campo Marzio, alle spalleCamera, accompagnare il reggente stellato Vito Crimi e il tesoriere Claudio Cominardi: obiettivo la sceltanazionale, che darà sostanza alla svolta organizzativa annunciata danella recente assemblea con gli eletti, in direzione di una sorta di una "formaleggera". L'ex presidente del Consiglio, che aveva in programma degli incontri di approfondimento in settimana, si è preso una pausa: e nei gruppi parlamentari circola la voce che il progetto potrebbe prendere forma non primafine del mese di aprile, addirittura. ...

