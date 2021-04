Lazio, c’è l’annuncio: accordo per il rinnovo di un big (Di mercoledì 7 aprile 2021) È un buon momento per la Lazio, le due vittorie consecutive contro l’Udinese e lo Spezia hanno dato entusiasmo e anche tra Lotito e Inzaghi sembra esserci più serenità. Si pianifica il futuro in casa Lazio, partendo dai rinnovi. Le parti sembrano aver raggiunto l’accordo per Francesco Acerbi, il perno della difesa biancoceleste. Acerbi ha il contratto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 aprile 2021) È un buon momento per la, le due vittorie consecutive contro l’Udinese e lo Spezia hanno dato entusiasmo e anche tra Lotito e Inzaghi sembra esserci più serenità. Si pianifica il futuro in casa, partendo dai rinnovi. Le parti sembrano aver raggiunto l’per Francesco Acerbi, il perno della difesa biancoceleste. Acerbi ha il contratto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Dalla_SerieA : Tamponi Lazio, le motivazioni della sentenza - - laziolibera : Lazio-Acerbi, c’è il rinnovo: la firma in estate - sportli26181512 : Lazio-Acerbi, c’è il rinnovo: la firma in estate: Il difensore pronto a legarsi al club sino al 2025: a fine stagio… - UomoRango : @PaulSigno9 @CiacciaStryker @incontroolympia @GiorgioCacialli Paolo senti i podcast..loro dicono che fanno ironia..… - WildFraaank : @orialismo @B_R_U_C_E__ La Juve ci va in champions t***onazzo, figurati se non ci va. Le nostre avversarie sono Napoli, Lazio e Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio c’è Serie A, Torino-Lazio: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli