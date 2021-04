Klopp: “Ad Anfield sarà diverso. Il ‘Di Stefano’ non è uno stadio…” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 3-1 subito dal Real Madrid non è piaciuto al Liverpool e al suo manager Jurgen Klopp ma il ritorno sarà molto diverso, almeno secondo il mister tedesco. Il tecnico Reds, infatti, intervenuto in conferenza stampa dopo la gara, si è soffermato sulla questione 'ambientale'. Il quarto di finale d'andata di Champions League, infatti, è andato in scena al Di Stefano, attuale impianto che ospita le gare casalinghe dei blancos a causa dei lavori di ristrutturazione del Santiago Bernabeu. Una struttura che, almeno a detta di Klopp, non può considerarsi un vero stadio."Al ritorno sarà un compito davvero difficile per il Real Madrid. Ad Anfield con o senza il pubblico", ha esordito il tecnico del Liverpool. "Devo dire che giocare sul campo del Di Stefano è stato molto strano perché la ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 3-1 subito dal Real Madrid non è piaciuto al Liverpool e al suo manager Jurgenma il ritornomolto, almeno secondo il mister tedesco. Il tecnico Reds, infatti, intervenuto in conferenza stampa dopo la gara, si è soffermato sulla questione 'ambientale'. Il quarto di finale d'andata di Champions League, infatti, è andato in scena al Di Stefano, attuale impianto che ospita le gare casalinghe dei blancos a causa dei lavori di ristrutturazione del Santiago Bernabeu. Una struttura che, almeno a detta di, non può considerarsi un vero stadio."Al ritornoun compito davvero difficile per il Real Madrid. Adcon o senza il pubblico", ha esordito il tecnico del Liverpool. "Devo dire che giocare sul campo del Di Stefano è stato molto strano perché la ...

