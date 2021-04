Juventus Napoli streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Juventus Napoli streaming – Oggi alle 18.45 va in scena Juventus Napoli. Sfida decisiva per il futuro di Pirlo e Gattuso. Con il rientro di McKennie, Arthur e Dybala, Pirlo dovrebbe affidarsi ad un 4-4-2 nel quale Chiesa slitterebbe a sinistra, con Bentancur e Arthur in mediana. In avanti spazio alla coppia Morata-Cristiano Ronaldo. Alex Sandro potrebbe non trovare posto in difesa: Danilo a sinistra e Cuadrado a destra. Out anche Bernardeschi, positivo al Covid-19, come Bonucci, mentre è guarito Demiral. Juventus Napoli formazioni Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 aprile 2021)– Oggi alle 18.45 va in scena. Sfida decisiva per il futuro di Pirlo e Gattuso. Con il rientro di McKennie, Arthur e Dybala, Pirlo dovrebbe affidarsi ad un 4-4-2 nel quale Chiesa slitterebbe a sinistra, con Bentancur e Arthur in mediana. In avanti spazio alla coppia Morata-Cristiano Ronaldo. Alex Sandro potrebbe non trovare posto in difesa: Danilo a sinistra e Cuadrado a destra. Out anche Bernardeschi, positivo al Covid-19, come Bonucci, mentre è guarito Demiral.formazioni(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; ...

