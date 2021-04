Istat: nel 2020 fatturato industria a picco dell'11,1% (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il settore più colpito è stato l'abbigliamento che ha registrato un crollo dei ricavi di circa il 25%. La filiera dei servizi ha, invece, subito una riduzione netta del fatturato (meno 42%). La crisi ha danneggiato prevalentemente le imprese di piccole dimensioni, costrette ad affrontare con pochi mezzi il crollo della liquidità e della domanda interna Leggi su rainews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il settore più colpito è stato l'abbigliamento che ha registrato un crollo dei ricavi di circa il 25%. La filiera dei servizi ha, invece, subito una riduzione netta del(meno 42%). La crisi ha danneggiato prevalentemente le imprese dile dimensioni, costrette ad affrontare con pochi mezzi il crolloa liquidità ea domanda interna

