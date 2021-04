Isola dei famosi | Elisa Isoardi “rinata” su Playa Esperanza

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Come sta vivendo l’avventura su? La ex conduttrice de La prova del cuoco ha finalmente trovato un perfetto equilibrio grazie anche alle sue compagne di avventura Miryea Stabile e Vera Gemma e sta dimostrando quello che vale davvero…è un’altra naufraga. Da quando è approdata suil suo volto è cambiato, è molto più sereno. E lei sta vivendo finalmente Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - TerraDiPalma : RT @DucaleVenezia: #WorldHealthDay La Serenissima -già colpita dall'epidemia della peste nera nel 1348- ideò nel corso del ‘400 dei luogh… - _unsaidemily : RT @gggreatescape: «Quando dicono l'isola dei famosi è una parola forte». MAURIZIOOOO HAHAH #IlPuntoZ -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Angela Rende non è stata solo fan e tifosa del marito visto che, mentre durante la sua partecipazione all'Famosi era spesso attiva in studio e poi nei vari talk televisivi, e poi ha deciso ...... "Un sogno che diventa realtà" Il Punto Zeta, Tommaso Zorzi: anticipazioni 7 aprile Tommaso Zorzi , dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2020 ed essere diventato un opinionista dell'...Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021, ma Cecilia Rodriguez è gelosa. All’Isola dei Famosi 2021 Ignazio Moser starebbe per sbarcare come nuovo naufrago ma l’ultimo ostacolo da superare sarebbe la ...Come sta vivendo l’avventura su Playa Esperanza Elisa Isoardi? La ex conduttrice de La prova del cuoco ha finalmente trovato un perfetto equilibrio ...