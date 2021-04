Advertising

TuttoAndroid : Iliad diventa primo azionista di Unieuro acquisendo il 12% del capitale sociale - Gio_Scorza : RT @paolomadron: La notizia è Iliad, telefonia a prezzi stracciati, che diventa socio di maggioranza di Unieuro. Ora il cuore che “Batte.… - Analysestrategy : RT @lauranaka: Centrodestra si rassegni, alla Francia l'Italia piace. #Iliad diventa primo azionista #Unieuro, davanti ad Amundi (sempre fr… - infoiteconomia : Iliad e la mossa a sorpresa, preparatoria a lancio nel fisso? L’operatore di tlc francese diventa primo azionista d… - infoiteconomia : Iliad entra in Unieuro e diventa il socio di maggioranza -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad diventa

Ricordiamo chesi appresta a entrare nel mercato della rete fissa di telefonia.- 0,2%. La casa madre di Free ha annunciato di aver acquistato il 12% del capitale di Unieuro. L'operatore telecomcosì il primo azionista del distributore di elettronica. Société ...Kena Mobile aumenta la velocità in download di alcune delle sue tariffe mobile. Dell'incremento della velocità se n'era parlato a fine febbraio 2020, ma all'epoca le indiscrezioni erano state fermate ...Ovviamente, non è possibile diventare esperti di intelligenza artificiale in un ... come i miner di criptovalute Iliad primo azionista di Unieuro con il 12%. Operazione da 50 milioni di euro Xiaomi Mi ...