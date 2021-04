Enrico Letta difende il ddl Zan contro l'omotransfobia (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Ci sono discussioni, come quelle sui diritti, sulle quali non abbiamo nessuna intenzione di ammainare le nostre bandiere, perché le nostre bandiere non sono astratte. Quando parlo della legge Zan ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Ci sono discussioni, come quelle sui diritti, sulle quali non abbiamo nessuna intenzione di ammainare le nostre bandiere, perché le nostre bandiere non sono astratte. Quando parlo della legge Zan ...

Advertising

fattoquotidiano : ENRICO 'IL TIEPIDO' NON RIESCE ANCORA A DERENZIZZARE IL PD Come si sta comportando Enrico Letta da segretario del P… - La7tv : #dimartedi Enrico Letta: 'Per fortuna abbiamo un ministro come Roberto Speranza, al quale va tutta la mia solidarie… - La7tv : #dimartedi Enrico #Letta su Mario #Draghi: 'Abbiamo calato l'asso, godiamo di una tregua sui mercati internazionali… - Faby7Roma3 : RT @Gabriel05470893: ??Prodi, quello che ventanni fa ha preso 60 milioni di italiani per il culo, appoggiato da Letta per arrivare al colle… - vittoriodiri : RT @tordi_luciano: Tra me e Conte sarà leader chi prende più voti... Cit. Enrico Letta -