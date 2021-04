Ema: “No alle restrizioni per AstraZeneca, i benefici superano i rischi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Non ci devono essere restrizioni d’uso per AstraZeneca”. Il comitato di farmacovigilanza Prac dell’Ema ha effettualto “un’analisi approfondita su 62 casi di trombosi cerebrale e 24 di trombosi venosa, riportati nel database europeo EudraVigilance fino al 22 marzo. Di questi casi 18 sono stati fatali. Gli eventi rari sono stati riportati nei sistemi Eaa e nel Regno Unito, dove circa 25 milioni di persone hanno ricevuto il vaccino”. A riferirlo è l’Ema in una nota diffusa sulle conclusioni del comitato di farmacovigilanza Prac. “La combinazione segnalata di coaguli di sangue e piastrine molte basse è rara – avvertono gli esperti – mentre i benefici complessivi del vaccino nella prevenzione del Covid-19 superano il rischio degli effetti collaterali”. Secondo gli esperti “la combinazione di coaguli di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Non ci devono essered’uso per”. Il comitato di farmacovigilanza Prac dell’Ema ha effettualto “un’analisi approfondita su 62 casi di trombosi cerebrale e 24 di trombosi venosa, riportati nel database europeo EudraVigilance fino al 22 marzo. Di questi casi 18 sono stati fatali. Gli eventi rari sono stati riportati nei sistemi Eaa e nel Regno Unito, dove circa 25 milioni di persone hanno ricevuto il vaccino”. A riferirlo è l’Ema in una nota diffusa sulle conclusioni del comitato di farmacovigilanza Prac. “La combinazione segnalata di coaguli di sangue e piastrine molte basse è rara – avvertono gli esperti – mentre icomplessivi del vaccino nella prevenzione del Covid-19ilo degli effetti collaterali”. Secondo gli esperti “la combinazione di coaguli di ...

