Diffidati Juventus-Napoli | azzurri a rischio squalifica in vista della Sampdoria

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Idi, gliin. Tutto pronto all’Allianz Stadium per disputare il recuperoterza giornata ancora congelato da ottobre. Sono tre i calciatori di Gattuso che in caso di ammonizione non giocherebbero a Marassi: uno per reparto, si tratta di Mario Rui, Demme e Lozano, che dovranno dunque prestare attenzione a non rimediare un cartellino giallo. ISportFace.

: Demme, Lozano, Mario Rui. Indisponibili: Ghoulam. ARBITRO : Mariani di Aprilia- NAPOLI IN DIRETTA SU SKY SPORT Mercoledì 7 aprile, appuntamento con il recupero della 3a giornata ...3: sono i calciatori del Napoli: Lozano, Demme e Mario Rui. 81: con un gol allaInsigne raggiungerebbe quota 81 gol in Serie A con la maglia del Napoli affiancando Maradona al ...Sono 8 i diffidati delle due sfide che si recuperano oggi alle 18.45. Con un giallo stasera in Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, scatta la squalifica per la 30a giornata di Serie A. Massima attenzione ...Il Napoli non bada al turnover in vista della Sampdoria: le formazioni ufficiali del match di oggi contro la Juventus Il Napoli non bada al turnover in vista della Sampdoria. Presenti tra le file azzu ...