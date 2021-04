Covid, 6 imprese su 10 prevedono calo ricavi (Di mercoledì 7 aprile 2021) A novembre 2020 quasi un terzo delle imprese considerava a rischio la propria sopravvivenza, oltre il 60% prevedeva ricavi in diminuzione e solo una su cinque riteneva di non avere subito conseguenze dalla crisi Covid-19. È quanto emerge dal Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi. abr/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) A novembre 2020 quasi un terzo delleconsiderava a rischio la propria sopravvivenza, oltre il 60% prevedevain diminuzione e solo una su cinque riteneva di non avere subito conseguenze dalla crisi-19. È quanto emerge dal Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi. abr/mrv su Il Corriere della Città.

