Cobas | contagiati fino al 30% commessi supermercati

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Abbiamo preso come riferimento un’azienda in cui siamo nel comitato Covid, Unicoop Tirreno, e abbiamo analizzato i dati a fondo. I contagi neihanno le percentuali di positivi sugli addetti impiegati alle stelle, mentre la Regione Lazio continua a sottovalutare gli effetti di questa terza terribile ondata pandemica e le terapie intensive occupate da pazienti covid sono intorno alle 400 sulle circa 1.000 per tutte le patologie”. Cosi’ una nota del. “La percentuale degli addetti del commercio colpiti dalla SAR-CoV-2 e’ di molto superiore a quella della popolazione generale- dichiara Francesco Iacovone, delnazionale- analizzando i dati in nostro possesso riscontriamo percentuali sugli occupati enormi. Dal 27,27% della Coop di Campagnano al 14,29% di quella di Vetralla.” “Non migliora di molto la ...