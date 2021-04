Ciclismo, Scheldeprijs 2021: percorso e altimetria, tutti i settori in pavè (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il percorso e l’altimetria dello Scheldeprijs 2021, la classica belga in programma mercoledì 7 aprile. L’edizione numero 109 propone 193,5 chilometri da Terneuzen a Schoten, un appuntamento tradizionalmente favorevole ai velocisti all’interno della “Campagna del Nord”. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI Da un punto di vista altimetrico le difficoltà sono quasi inesistenti, vista l’assenza di salite. Attenzione però al finale, che si svolgerà all’interno di un circuito caratterizzato soprattutto da quattro passaggi sulla Broekstraat: si tratta di 1700 metri in pavè, che sicuramente renderanno più movimentato la parte conclusiva della corsa. L’ultimo passaggio sulle pietre è previsto a 6 km dal traguardo, quando le squadre dei velocisti potrebbero già essere in piena bagarre per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ile l’dello, la classica belga in programma mercoledì 7 aprile. L’edizione numero 109 propone 193,5 chilometri da Terneuzen a Schoten, un appuntamento tradizionalmente favorevole ai velocisti all’interno della “Campagna del Nord”. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI Da un punto di vista altimetrico le difficoltà sono quasi inesistenti, vista l’assenza di salite. Attenzione però al finale, che si svolgerà all’interno di un circuito caratterizzato soprattutto da quattro passaggi sulla Broekstraat: si tratta di 1700 metri in, che sicuramente renderanno più movimentato la parte conclusiva della corsa. L’ultimo passaggio sulle pietre è previsto a 6 km dal traguardo, quando le squadre dei velocisti potrebbero già essere in piena bagarre per ...

