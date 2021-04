Caso Denise Pipitone | arriva la conferma dell’avvocato Frazzitta

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Giacomo, l’avvocato di Piera Maggio, hato ai microfoni di Fanpage.it che Olesya Rostova non è. Si spengono così definitivamente le speranze che la ragazza di 21 anni comparsa per la prima volta in un programma della televisione russa una settimana fa possa essere. All’inizio della vicenda, che ha ottenuta una grande eco mediatica sia in Russia che in Italia, erano in tanti pronti a scommettere che Olesya potesse davvero essere la figlia della Maggio, scomparsa nel 2004 all’età di 4 anni da Mazara del Vallo. Poi però, più il tempo passava e più diventava chiaro che la trasmissione Lasciali parlare (dove è intervenuta la giovane Rostova) stesse in realtà spingendo per creare grandi aspettative sul programma e null’altro, allestendo quello che è stato definito da ...