Calciomercato | idea scambio Romagnoli-Bernardeschi | chi ci guadagna?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) È già tempo di, nelle ultime ore ha preso corpo l’di unotra Milan e Juve che coinvolgerebbe i due calciatori azzurri Siamo ancora ad aprile ma ilinizia già a battere i primi segnali del suo ritorno: nelle ultime ore sta girando l’di un possibileche vede coinvolti, ma chi ne uscirebbe realmente rinforzato? L’sarebbe molto allettante soprattutto per i calciatori che, dopo un’annata decisamente al di sotto delle aspettative, avrebbero nuovi stimoli a cui aggrapparsi per rilanciarsi da protagonisti.andrebbe a rinfoltire la “scuderia” dei difensori centrali bianconeri giocandosi un posto, con ogni probabilità, al fianco ...

È un'idea che comincia a germogliare, con un bel po' di variabili, a favore della società di via Aldo Rossi. È già tempo di calciomercato, nelle ultime ore ha preso corpo l'idea di uno scambio tra Milan e Juve che coinvolgerebbe i due calciatori azzurri Siamo ancora ad aprile ma il calciomercato inizia già a ... Romagnoli Juventus, idea di scambio con Bernardeschi Il portale calciomercato.com spiega che è all'ordine del giorno uno scambio per sistemare il bilancio con delle plusvalenze e dare nuove ambizioni ...