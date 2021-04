Bridgerton 2: Rege-Jean Page avrebbe rifiutato una paga da capogiro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la notizia sconvolgente dell'abbandono di Bridgerton da parte di Rege-Jean Page, un nuovo rumor rivela che l'attore avrebbe rifiutato una cifra molto alta non partecipando alla seconda stagione. L'uscita di scena di Rege-Jean Page alias il Duca di Hastings da Bridgerton, serie Netflix di grande successo, ha sconvolto i fan la scorsa settimana e ora arriva un'altra notizia secondo la quale il colosso dello streaming avrebbe provato a convincerlo a restare con una cifra da capogiro che però la star ha rifiutato. Rege-Jean Page ha parlato della sua uscita di scena da Bridgerton confermando che l'arco ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la notizia sconvolgente dell'abbandono dida parte di, un nuovo rumor rivela che l'attoreuna cifra molto alta non partecipando alla seconda stagione. L'uscita di scena dialias il Duca di Hastings da, serie Netflix di grande successo, ha sconvolto i fan la scorsa settimana e ora arriva un'altra notizia secondo la quale il colosso dello streamingprovato a convincerlo a restare con una cifra dache però la star haha parlato della sua uscita di scena daconfermando che l'arco ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Bridgerton 2: Rege-Jean Page avrebbe rifiutato una paga da capogiro - 361_magazine : #RegeJeanPage spiega perché non farà parte di #bridgerton - MashableItalia : Daphne resterà senza il suo Simon nella seconda stagione di #Bridgerton Ma i fan si chiedono perché Regé-Jean Page… - DrApocalypse : #Bridgerton, Rege-Jean Page ha rifiutato il ruolo di guest star per la stagione 2 - vincuuuus : RT @Vanhelablue: Ciao amici sono affranta perché nella seconda stagione di #Bridgerton non ci sarà quel manzo di Regè-Jean Page aka Simon B… -