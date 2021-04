Bayern Monaco-Psg sotto la neve: temperature gelide in Germania (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) La suggestiva neve di Monaco di Baviera accompagna l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Le due squadre sono in campo all’Allianz Arena dove le temperature sono gelide e il campo a rischio condizionamenti a causa proprio della nevicata, poco intensa, che si è abbattuta sulla città tedesca. La temperatura segna 1°C, vento sui 27km/h e umidità al 70%. #FCBPSG #FCBayern #packmas pic.twitter.com/XuyQJtuKjL — FC Bayern (@FCBayern) April 7, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) La suggestivadidi Baviera accompagna l’andata dei quarti di finale di Champions League trae Paris Saint Germain. Le due squadre sono in campo all’Allianz Arena dove lesonoe il campo a rischio condizionamenti a causa proprio della nevicata, poco intensa, che si è abbattuta sulla città tedesca. La temperatura segna 1°C, vento sui 27km/h e umidità al 70%. #FCBPSG #FC#packmas pic.twitter.com/XuyQJtuKjL — FC(@FC) April 7, 2021 SportFace.

