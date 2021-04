Barbara De Santi lascia Maurizio: "Mi ha tradito con un'altra. Io come Gemma" (Di mercoledì 7 aprile 2021) E' durata il tempo di un gossip la love story tra Barbara de Santi (52 anni), la sensuale prof mantovana , ex dama del Trono Over di Uomini e donne , e Maurizio Guerci (51 anni), ex di Gemma Galgani , ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) E' durata il tempo di un gossip la love story trade(52 anni), la sensuale prof mantovana , ex dama del Trono Over di Uomini e donne , eGuerci (51 anni), ex diGalgani , ...

Advertising

Elvy13432457 : @pomeriggio5 Ma io mi chiedo questi produttori di questo programma spazzatura cambiate copione alla conduttrice più… - bearbops : Lei non ha bisogno di presentazioni, urla, sdoppiamento della personalità, nevrotica, mentalmente instabile, con i… - Bandf52769826 : REDAZIONE INCATENATE SILVIA PSYCO E BURRITO LI VOGLIO IN STUDIO P.S MANCA TROPPI BARBARA DE SANTI #uominiedonne - Marica98_ : Patrizia che discute sulle sfilate come se fosse una Barbara de Santi ? #uominiedonne - letikidrauhl : RT @gregoracia: a cinquant’anni anni per i voti della sfilata discuti solo se ti chiami barbara de santi ???? #uominiedonne -