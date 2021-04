Attacco ransomware contro Axios, in tilt i registri elettronici delle scuole (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il sistema informatico dell’azienda, una fra le più grandi fra quelle attive in Italia, è fermo dal 3 aprile. Per la gioia degli studenti e la disperazione di genitori e insegnanti Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il sistema informatico dell’azienda, una fra le più grandi fra quelle attive in Italia, è fermo dal 3 aprile. Per la gioia degli studenti e la disperazione di genitori e insegnanti

