AstraZeneca, verso raccomandazione uso over 60. Speranza: «Subito una circolare». Ema: «Casi trombosi sono rarissimi»

L'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato sopra i 60 anni. È quanto apprende l'agenzia Ansa da fonti qualificate. L'indicazione potrebbe essere accolta da tutti i...

matteograndi : In questo preciso istante su Astrazeneca: CORRIERE: Verso lo stop alle donne più giovani LA STAMPA: Niente AZ sott… - fattoquotidiano : Il vaccino Astrazeneca potrebbe essere destinato esclusivamente a chi ha più di 60 anni in tutta l’Unione europea [… - HuffPostItalia : AstraZeneca: si va verso una raccomandazione di uso preferenziale per over 60 - NatDeGregorio : Su #AstraZeneca il messaggio che passa è “preferenziale per gli over60”. Un altro passo verso l’incertezza e l’entr… - mludodc : RT @matteograndi: In questo preciso istante su Astrazeneca: CORRIERE: Verso lo stop alle donne più giovani LA STAMPA: Niente AZ sotto i 60… -