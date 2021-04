Astrazeneca, Locatelli: “Uso preferenziale per gli over 60, nessuno stop per la seconda dose”. In arrivo la circolare di Speranza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il numero di casi rari di trombosi associata a carenza di piastrine accertati dopo la vaccinazione con Astrazeneca è stato “superiore alle attese” tra le persone con meno di 60 anni, mentre è stato “inferiore” o in linea con le statistiche per gli over 60. È per questo che l’Italia ha deciso di “raccomandare l’uso preferenziale” del siero solo per chi ha più di 60 anni, un’indicazione su cui potrebbero convergere anche gli altri Paesi europei in base al principio della “massima precauzione“. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa che si è svolta al ministero della Salute nel giorno in cui l’Ema è tornata a esprimersi sul vaccino (senza fissare dei paletti). Chi si trova sotto la nuova soglia di età ma ha già ricevuto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il numero di casi rari di trombosi associata a carenza di piastrine accertati dopo la vaccinazione conè stato “superiore alle attese” tra le persone con meno di 60 anni, mentre è stato “inferiore” o in linea con le statistiche per gli60. È per questo che l’Italia ha deciso di “raccomandare l’uso” del siero solo per chi ha più di 60 anni, un’indicazione su cui potrebbero convergere anche gli altri Paesi europei in base al principio della “massima precauzione“. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco, nel corso della conferenza stampa che si è svolta al ministero della Salute nel giorno in cui l’Ema è tornata a esprimersi sul vaccino (senza fissare dei paletti). Chi si trova sotto la nuova soglia di età ma ha già ricevuto la ...

