AstraZeneca: dove e per chi è stato sospeso il vaccino (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Foto: Macau Photo Agency/Unsplash)In attesa del pronunciamento dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) sul possibile collegamento tra il vaccino anti-Covid di AstraZeneca e gli eventi di trombosi rare, soprattutto tra le donne più giovani, alcuni Paesi hanno deciso di sospendere del tutto le somministrazioni o limitarle in base all’età e al sesso. L’Ema, nel frattempo ha fatto sapere che, sebbene i benefici superino nettamente i rischi, potrebbe non escludere più, come aveva invece dichiarato alcune settimane fa, un nesso di causa-effetto con il vaccino, anche se non è ancora chiaro quale sia il meccanismo alla base di questi eventi. Nel frattempo, in attesa delle nuove indicazioni, alcuni governi hanno deciso di sospendere la vaccinazione. Per esempio, dopo il primo campanello d’allarme di metà marzo scorso, paesi come Norvegia e ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Foto: Macau Photo Agency/Unsplash)In attesa del pronunciamento dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) sul possibile collegamento tra ilanti-Covid die gli eventi di trombosi rare, soprattutto tra le donne più giovani, alcuni Paesi hanno deciso di sospendere del tutto le somministrazioni o limitarle in base all’età e al sesso. L’Ema, nel frattempo ha fatto sapere che, sebbene i benefici superino nettamente i rischi, potrebbe non escludere più, come aveva invece dichiarato alcune settimane fa, un nesso di causa-effetto con il, anche se non è ancora chiaro quale sia il meccanismo alla base di questi eventi. Nel frattempo, in attesa delle nuove indicazioni, alcuni governi hanno deciso di sospendere la vaccinazione. Per esempio, dopo il primo campanello d’allarme di metà marzo scorso, paesi come Norvegia e ...

