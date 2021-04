Ascolti Tv martedì 6 aprile | Il Paradiso delle Signore superato da Can Yaman

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata suglitv di ieri 62021. Quella diè stata una giornata piena di trasmissioni imperdibili, soprattutto in prima serata con Le Iene Show, Leonardo e la Champions League. Ma chi di loro è riuscito a convincere la più grossa fetta di pubblico? E se nel preserale Flavio Insinna ha 'asfaltato' Paolo Bonolis, nel pomeriggio la soap opera più vista non è stata certamente IlTv Prime Time: Leonardo il 're' della serata È andata notevolmente bene la terza puntata della nuova serie Leonardo che ha convogliato ben 5,31 milioni di spettatori su Rai 1, ottenendo uno share del 21.7%. Ha tenuto incollati allo schermo la partita di Champions League trasmessa su Canale 5. La sfida tra ...

Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5. Leonardo contro Champions League Real Madrid - Liverpool . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,6 aprile 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze ...tv ieri sera,6 aprile: terza puntata fiction Leonardo, partita Real Madrid - Liverpool E' andata in onda ieri sera, 6 aprile 2021, su Rai1 la terza puntata della fiction Leonardo, ...