Appio Latino ‘Sporco ebreo’ e accoltella il collega al volto e all’inguine | arrestato rider 51enne

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel corso della mattinata la Digos della Questura di Roma ha eseguito la misura cautelare degli arresti applicata, dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un uomo italiano, di 51 anni, di professione, che lo scorso 21 marzo avevato unmentre entrambi si trovavano davanti al McDonald’s di via Appia Nuova. Gli insulti e le coltellate alAll’origine dell’mento vi sarebbe stato un diverbio sorto per alcune espressioni di spregio contro gli extracomunitari e le persone di religione ebraica, proferite dall’tore verso le persone addette al medesimo servizio di food delivery, in quei frangenti in coda nell’attesa di ritirare gli ordini da ...

