Amnesty rivela i numeri della follia di Trump | in un anno 13mila minori espulsi dagli Usa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amnesty rivela

Servizio Informazione Religiosa

... "che ha ucciso almeno 1000 persone usando forza eccessiva nei confronti delle proteste del movimento Black Lives Matter", ha riferito, presentando il rapporto, il portavoce diInternational ...Gli ultimi attacchi nello stato di Borno sono stati caratterizzati da crimini di guerra, tra cui stupri e altre violenze sessuali, omicidi e saccheggi di massa. "Le autorità nigeriane e i relativi ...Gli Stati Uniti sono stati teatro anche di violenti scontri tra manifestanti e polizia, "che ha ucciso almeno 1000 persone usando forza eccessiva nei confronti delle proteste del movimento Black Lives ...Rapporto Amnesty International: in molti Paesi le norme per prevenire il contagio hanno aumentato le disuguaglianze nelle fasce più deboli come migranti e minoranze mentre i regimi le hanno usate per ...